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miércoles, 2 de septiembre de 2026

Fue retenido uno de los vehículos que chocó en Chacabuco

 


Derivación.

El Área de Tránsito informó que fue secuestrada la moto que este mediodía formó parte de un choque con la camioneta del presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Tomás Domínguez.



Volver a Chacabuquero.


El Corte Perfecto, chanchería

El motivo de la retención del moto vehículo fue que el conductor circulaba por circular sin la documentación reglamentaria y sin casco.

Por otro lado, a lo largo del día se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas sin luces y falta de chapa patente; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.  Se retuvieron cuatro equinos sueltos en la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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