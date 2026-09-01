Le robaron en Chacabuco pero tiene un as bajo la manga

Detalles
Una vecina sufrió un robo en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una bicicleta Nordic negra del garaje de la casa en horas de la madrugada. Una cámara de seguridad registró el hecho delictivo. El ladrón estaba acompañado por otras dos personas. Todos parecen ser jóvenes.
El que se llevó la bicicleta es quién está vestido de azul con mangas rojas. Llegó al lugar sentado en el manubrio de la bicicleta de otro sujeto vestido de gris. Corriendo iba un tercero que iba de azul marino. Ocurrió alrededor de las 2.15 en San Martín y Quintana.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Lo acusaron de borracho y lo perdió todo en Chacabuco
- Altercado en la vía publica en Chacabuco
- Así los chicos de Chacabuco podrán acceder a luces gratuitas para sus bicicletas
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- Muchos se quedaron a pata en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Luminarias para un barrio que ha sido noticia en Chacabuco
- Allanamientos por un violento robo en Chacabuco
- Accidente complicado de explicar en el centro de Chacabuco
- Todos los detalles de la Fiesta del Alfajor de Rawson, Chacabuco
- Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones de septiembre
- "Me agredieron en la plaza principal de Chacabuco"
- Una averiguación de paradero que termino de manera particular en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Choque en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario