Lo acusaron de borracho y lo perdió todo en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró una situación particular en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos de un barrio señalaron a un sujeto que parecía estar alcoholizado. A raíz de esta situación la policía lo identificó. si bien no tenía ningún pedido de captura activo esta persona de 34 años sí poseía antecedentes por dos casos de robo. lo que estaba haciendo era ofrecer flores en las calles. por no contar con autorización personal municipal procedió al secuestro de toda la mercadería que estaba en su poder. Ocurrió en inmediaciones de Pinto y Santiago del Estero.
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