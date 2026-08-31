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lunes, 31 de agosto de 2026

Luminarias para un barrio que ha sido noticia en Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se encendieron las nuevas luminarias en un barrio que últimamente ha sido noticia por temas policiales.



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Incendios de viviendas, robos, confrontaciones entre personas con heridos de arma blanca y casos de violencia de género, han sido denunciados en estas calles.

El acto de encendido fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía.El Barrio se llama La Construcción y está ubicado en inmediaciones del Parque Industrial de Chacabuco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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