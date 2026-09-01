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martes, 1 de septiembre de 2026

Motociclista accidentado en Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una persona de 20 años que iba en moto fue trasladada al Hospital en una ambulancia que llamó un vecino que se solidarizó con la víctima. Se investigan las circunstancias en las que se dio la situación. Ocurrió en inmediaciones de Juan XXlII y ruta 7. El vehículo quedó sobre el cantero central del acceso.

El accidentados sufrió varias fracturas y quedó internado en el nosocomio local.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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