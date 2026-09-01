Motociclista accidentado en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de 20 años que iba en moto fue trasladada al Hospital en una ambulancia que llamó un vecino que se solidarizó con la víctima. Se investigan las circunstancias en las que se dio la situación. Ocurrió en inmediaciones de Juan XXlII y ruta 7. El vehículo quedó sobre el cantero central del acceso.
El accidentados sufrió varias fracturas y quedó internado en el nosocomio local.
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