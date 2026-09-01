Le robaron en Chacabuco

De noche.
Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en un sector de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron dos motos patentadas durante la noche. La propietaria recién se dio cuenta esta mañana. Ocurrió en una vivienda ubicada en Garay continuación, a varias cuadras del Cementerio Municipal.
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