Más datos sobre un choque ocurrido en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un choque en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos vehículos. Uno era una camioneta Renault Oroch guiada por una mujer de 43 años. Y el otro, un auto Fiat conducido por un varón de 33 años. Solamente hubo daños materiales, pero el conductor del coche no tenía toda la documentación reglamentaria por lo que se le dio intervención al área de Tránsito municipal. Ocurrió en 9 de julio continuación, a ka altura del barrio Los Plátanos.
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