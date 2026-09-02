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miércoles, 2 de septiembre de 2026

Choque y secuestro de auto en Chacabuco



Situación.

Fue retenido un auto que participó en un choque.



Volver a Chacabuquero.

La determinación fue tomada por personal de Tránsito luego que se detectara que el conductor del rodado no tenía la constancia del seguro del rodado. Todo esto está referido a un siniestro vial ocurrido ayer en calle 9 de julio continuación que ya había sido informado por Chacabuquero. El vehículo es un Fiat Stilo. Había participado en el choque una camioneta Renault Oroch.

La Subsecretaría de Tránsito informó que este martes se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria una de las mismas con escape antirreglamentario; un automóvil por no dar cumplimiento con el acta de intimación vehículo en estado de abandono. 

Se labraron dos actas de infracción por lavado de vehículo en la vía pública; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; ocho actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se retuvieron nueve licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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