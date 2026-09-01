Todas las actividades del Mes de Prevención del Suicidio en Chacabuco

Comenzaron hoy.
Con la inauguración de la muestra de arte cerámico "Impronta Vital" de Lía Ferro en la Casa de la Cultura comenzaron en Chacabuco las actividades del mes de prevención del suicidio.
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En las mismas participan distintos actores sociales. El miércoles 9 se realizará la proyección de un Documental y luego se realizará un Debate en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional.
El jueves 10 a las 18hs habrá una caminata en el centro y un abrazo simbólico en el Dia de la Prevención frente al Palacio Municipal
El miércoles 15 se presentará la obra de teatro "Likes, risas y silencios" escrita y actuada por alumnos del Colegio Parroquial y luego se fomentará la conversación con alumnos de 3er año de secundaria.
El Jueves 24 se llevará a cabo una jornada Académica de intercambio Intersectorial de salud mental en la UTN. Ya hay presentados 30 trabajos que se expondrá ante los presentes.
De acuerdo a la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad: "En la provincia de buenos Aires según datos oficiales el 30% de las consultas que se realizan en las guardias generales son por problemáticas de Salud Mental. Y se incrementó un 60 % de internaciones por Salud Mental en hospitales generales".
"Los cuadros clínicos tienen presentaciones cada vez más complejas y graves, cualquier trabajador del sector lo puede certificar -prosigue el diagnóstico-. Se registra un aumento de la tasa de suicidios y una baja en la franja etaria de las consultas. Las externaciones son muy difíciles debido a las condiciones familiares (sociales, económicas y de salud en general), lo que impide que puedan alojar y sostener los cuidados de quien egresa".
"Las razones del aumento de la complejidad y cantidad de problemas de Salud Mental son adjudicadas por varios organismos a que empeoraron las condiciones de vida de las personas. El subsector público está teniendo una sobredemanda. Las causas son múltiples, entre ellas la pérdida de empleo y por ende la cobertura de salud. También la acotada cobertura de las obras sociales producto de su situación financiera. La situación del subsector privado tampoco es la más adecuada".
"En este contexto es preciso definir el suicidio como una problemática compleja, multicausal, en la que intervienen factores subjetivos, culturales, históricos, socioeconómicos, religiosos, étnicos y ambientales; que amerita un abordaje que trascienda el ámbito sanitario y sea circunscrito como un asunto de salud pública".
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