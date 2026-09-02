Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 2 de septiembre de 2026

Choque con una persona lesionada en Chacabuco

 


Mediodía.

Este mediodía Se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


El Corte Perfecto, chanchería

Participaron una camioneta y una moto. La persona de sexo masculino que iba en moto requirió asistencia médica. Fue traslada al Hospital. Ocurrió en Lamadrid y Pueyrredón. La camioneta era guiada por el presidente del Concejo Deliberante Tomás Domínguez. Según los vecinos la moto iba por la avenida y la camioneta por la calle. En esta intersección suelen registrarse choques 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Mix: Recital por Leo - Proclamaron al ganador sin oposición - Copa Aniversario

- Vecina de Chacabuco pide ayuda para su padre recién operado

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Choque y secuestro de auto en Chacabuco

- Homenaje en el Sur a un fallecido joven de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Todas las actividades del Mes de Prevención del Suicidio en Chacabuco

- Más datos sobre un choque ocurrido en un barrio de Chacabuco

- Le robaron en Chacabuco pero tiene un as bajo la manga

- Lo acusaron de borracho y lo perdió todo en Chacabuco

- Altercado en la vía publica en Chacabuco

- Así los chicos de Chacabuco podrán acceder a luces gratuitas para sus bicicletas

- Motociclista accidentado en Chacabuco

- Le robaron en Chacabuco

- Muchos se quedaron a pata en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)