Choque con una persona lesionada en Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía Se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una camioneta y una moto. La persona de sexo masculino que iba en moto requirió asistencia médica. Fue traslada al Hospital. Ocurrió en Lamadrid y Pueyrredón. La camioneta era guiada por el presidente del Concejo Deliberante Tomás Domínguez. Según los vecinos la moto iba por la avenida y la camioneta por la calle. En esta intersección suelen registrarse choques
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