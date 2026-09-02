El tren de Chacabuco a Buenos Aires no circulará un día

Motivos.
El tren de pasajeros que une Chacabuco con Buenos Aires no circulará un día de este fin de semana.
Volver a Chacabuquero.
Será el domingo 6 de septiembre. Es por la ejecución de obras de renovación integral en el paso a nivel Chacabuco, ubicado en el partido bonaerense de José C. Paz.
Esto quiere decir que el tren que parte el sábado 5 a las 18.00 desde Retiro llegará a Junín y recién volverá a reanudar su servicio rumbo a la Capital Federal en la madrugada del lunes 7. Así que si alguien tenía pensado ir en tren a Rawson el domingo por la Fiesta del Alfajor Artesanal se tendrá que buscar un medio alternativo.
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