Esta noche.
Esta noche se registró un conflicto en un barrio de Chacabuco en el que debió intervenir la Policía.
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Al parecer, hubo un altercado entre integrantes de una familia y un ex integrante. Para cuando los patrulleros arribaron al lugar la situación ya había sido superada y una de las partes en pugna se había retirado. El.resto fue trasladado a la Comisaría para radicar una denuncia. Ocurrió en el barrio de Los Bomberos.
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