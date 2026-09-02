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miércoles, 2 de septiembre de 2026

Conflicto en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un conflicto en un barrio de Chacabuco en el que debió intervenir la Policía.



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El Corte Perfecto, chanchería

Al parecer, hubo un altercado entre integrantes de una familia y un ex integrante. Para cuando los patrulleros arribaron al lugar la situación ya había sido superada y una de las partes en pugna se había retirado. El.resto fue trasladado a la Comisaría para radicar una denuncia. Ocurrió en el barrio de Los Bomberos.


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