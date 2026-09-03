Registro de lluvia de Chacabuco y un cambio en el pronóstico

Para tener en cuenta
Se cumplieron los anuncios de tormentas de la madrugada en Chacabuco y la zona.
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El registro de lluvia fue de 6 milímetros, según la Estación Metrología local. Según el Servicio Meteorológico Nacional puede haber precipitaciones durante la mañana, pero luego mejora la situación.
Parece que esta tormenta marca un cambio para el pronóstico de los próximos días. Mientras que la temperatura máxima de hoy seria de 29° centigrados, para el fin de semana no superaría los 13° centígrados, y el domingo la temperatura mínima sería de 1° centigrado.
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