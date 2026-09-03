Inauguración, reconocimientos a atletas y homenajes a fallecidos en Chacabuco

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Esta mañana el gobierno local realizó un acto en el Polideportivo de Chacabuco.
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Se inauguró un baño accesible, y una sala de profesores para la escuela Paralímpica. También hubo homenajes para dos fallecidos: la docente Liliana Andriola (se descubrió una placa con su nombre); y Miguel Daluisio (estuvo presente su famllia), por su colaboración con la concreción de ambas obras.
También hubo reconocimientos para Marcelo "Pato" Dicundo, profesor de educación física que se jubiló tras 25 años de servicio; y deportistas destacados por la obtención de títulos nacionales o internacionales como Sebastián Poltrone, atleta; Leticia Correa, atleta; Belén Miori, jugadora de hockey; Zaira Rojas, ciclista; Teresa Yaconiani, jugadora de hockey.
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