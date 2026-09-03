Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 3 de septiembre de 2026

Adolescentes perdidas en medio de la tormenta en Chacabuco

 


Madrugada.

Durante la madrugada se registró una situación traumática para una familia de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Dos adolescentes de sexo femenino, de 14 y 15 años, hermanas, no regresaron a la casa. Se habían ausentado antes debla caída del sol y a las 3 de la mañana de este jueves no habían vuelto. Esto llevó a que el padre llamara a la Policía. Hubo un operativo bajo la lluvia. Finalmente, las jóvenes fueron ubicadas a 25 cuadras de su hogar, en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Sargento Cabral. Fueron trasladadas junto al padre al Hospital para un control. No es la primera vez que estas menores debieron ser buscadas en medio de la noche 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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