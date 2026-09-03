Adolescentes perdidas en medio de la tormenta en Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se registró una situación traumática para una familia de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dos adolescentes de sexo femenino, de 14 y 15 años, hermanas, no regresaron a la casa. Se habían ausentado antes debla caída del sol y a las 3 de la mañana de este jueves no habían vuelto. Esto llevó a que el padre llamara a la Policía. Hubo un operativo bajo la lluvia. Finalmente, las jóvenes fueron ubicadas a 25 cuadras de su hogar, en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Sargento Cabral. Fueron trasladadas junto al padre al Hospital para un control. No es la primera vez que estas menores debieron ser buscadas en medio de la noche
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