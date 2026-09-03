Temor en dos barrios de Chacabuco

Este mediodía. Actualización sobre uno de los casos.
Este mediodía hubo patrullajes preventivos en dos barrios de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Por ejemplo, un vecino pidió en tres oportunidades que la fuerza de seguridad constatara que su ex pareja no tratara de ingresar por la fuerza en su casa. La tercera vez la mujer en cuestión fue encontrada dentro de un auto y accedió a marcharse del lugar.
Por último, la mujer volvió al lugar y avisó a la Policía que quería retirar pertenencias de la casa de la ex pareja. Esto pudo llevarse a cabo con custodia. Ocurrió en el barrio La Amistad.
Por otro lado, hubo un control policial en un sector del barrio Parque Chacabuco porque se sospechaba que una persona con restricción de acercamiento estaba acechando a otra.
Faenado. Un productor rural llamado Claudio Botta denunció ante la Patrulla Rural que alguien ingresó a un campo del Cuartel XI y faenó una vaca. Solamente encontró la cabeza y algunas vísceras. La carneada habría ocurrido entre el martes y el miércoles.
Moto. Personal de la Subsecretaría de Tránsito retuvo una moto por los siguientes motivos: escape libre cortado; falta de documentación reglamentaria y casco; ausencia de luces y chapa patente
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