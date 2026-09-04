Esto cuestan hoy las multas más comunes en Chacabuco

Por dos meses.
Se conocieron los montos de las multas que se pueden cobrar por las infracciones más comunes en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Cabe aclarar que los valores se actualizan de manera bimestral según el precio del litro de nafta. Estos montos corresponden a septiembre y octubre de 2026.
Multas: Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre 1.140.500 y 2.737.200 pesos; Exceso de velocidad: entre 342.150 y 2.281.000 pesos; Conducir alcoholizado: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Pasar un semáforo en rojo: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Circular a contramano: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Circular con la VTV vencida: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Manejar sin habilitación: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; Circular sin cobertura de seguro: entre 684.300 y 2.281.000 pesos; No utilización de cascos en motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre 114.050 y 228.100 pesos; Mal estacionamiento: entre 114.050 y 228.100 pesos; Circular sin la documentación reglamentaria: entre 114.050 y 228.100 pesos; Circular con exceso de ocupantes: entre 114.050 y 228.100 pesos; Circular sin el comprobante del seguro: entre 114.550 y 228.100 pesos.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Habló el deportista envuelto en una polémica con la Municipalidad de Chacabuco
- Accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Multaron a camioneros de Chacabuco por algo muy puntual
Todavía se habla de esto:
- Mix: Entregan terrenos - Vascos en el centro - Alfajor - Pista de ciclismo nocturna
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Vecinos: "Tengan cuidado si circulan por nuestro barrio en Chacabuco"
- PO Chacabuco: "El peronismo en Lago Escondido , la izquierda luchando en la calle contra Milei"
- Temor en dos barrios de Chacabuco
- "Rotundo e infinito agradecimiento al Hospital de Chacabuco"
- Inauguración, reconocimientos a atletas y homenajes en Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco y un cambio en el pronóstico
- Fue retenido uno de los vehículos que chocó en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario