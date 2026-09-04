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viernes, 4 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Marta

 

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- Renata Marta Borghetti viuda de Almada. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Reconquista 229. Sepelio a las 16.30. 

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