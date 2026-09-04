Concejales de Chacabuco piden apoyar propuesta de Milei

Nota pedida.
La Libertad Avanza, el PRO, y el Partido Demócrata Liberal del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco presentó un proyecto de resolución para reafirmar el compromiso del cuerpo legislativo local con la defensa de los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
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La iniciativa surge a partir del anuncio realizado por el presidente Javier Milei respecto del próximo envío al Congreso de la Nación de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer las herramientas del Estado argentino para la defensa de la soberanía, los recursos estratégicos y los intereses nacionales en el Atlántico Sur.
Desde la bancada señalaron que “la cuestión Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político: es una causa nacional y una política de Estado consagrada por nuestra Constitución Nacional”.
El proyecto solicita a los diputados y senadores nacionales representantes de la Provincia de Buenos Aires que otorguen tratamiento prioritario a las iniciativas que sean remitidas por el Poder Ejecutivo Nacional y que analicen y acompañen aquellas medidas que contribuyan efectivamente a fortalecer la posición argentina en la defensa de sus derechos soberanos y de sus recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
“Defender nuestra soberanía no significa solamente sostener un reclamo histórico, sino también dotar al Estado de herramientas concretas para proteger nuestros recursos, nuestros intereses nacionales y nuestra posición frente al mundo”, sostuvieron.
Asimismo, se invita a los demás bloques legislativos del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco a acompañar el proyecto presentado, entendiendo que la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas constituye una causa que debe trascender las diferencias partidarias.
Finalmente, la iniciativa reafirma el compromiso con la recuperación de los territorios por medios pacíficos y conforme al derecho internacional.
Malvinas nos une. La defensa de nuestra soberanía debe sostenerse con firmeza, responsabilidad y como una verdadera política de Estado.
Firma: Concejales PRO Chacabuco
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