Vecina de Chacabuco: "La moto quedó debajo del auto y mi marido sobre el capot después del choque"

Situación.
Una vecina le contó a Chacabuquero sobre un accidente de tránsito que sufrió su marido.
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De acuerdo a lo informado, ocurrió ayer, 4 de septiembre de 20⅔⅞⁹alrededor de las 18.00, en acceso Hipólito Yrigoyen y Falucho. Participaron una moto y un auto. El marido de la vecina iba en el rodado de menor porte. El coche era un Ford Focus Blanco. En el mismo iban una mujer y un hombre.
La vecina, llamada Leonela Navarro quiere contactarse con las personas del auto: "La mujer se bajo porque el auto le habia quedado acelerado y no podía pararlo -comentó la vecina-. La moto de mi marido quedó abajo del auto y mi marido cayo arriba del capo y luego fue a parar abajo tambien. Sólo queremos ubicarlos porque la moto de mi marido sufrió muchos daños materiales. Es su único transporte para poder ir a trabajar todos los días. Somos una familia super humilde y no contamos con los medios para poder arreglarla. Él había salido a comprar algo para comer".
Al parecer, las personas del coche se retiraron sin dejar sus datos de seguro. Leonella dejó su teléfono: 2352481740.
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