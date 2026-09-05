Golía: "Hacen falta más lugares de encuentro como éste"

Celebración en Chacabuco.
El Intendente Municipal, Darío Golía, participó este sábado del acto inaugural de la III Fiesta de la Diáspora Vasca en Chacabuco, organizado por el Centro Vasco “Guillermo Larregui” junto a los Centros Vascos “Lagun Onak” de Pergamino; “Euzkal Etxea” de San Nicolás; Euskaldunak Denak Bat de Arrecifes. El festejo reunió a miembros de comunidades vascas de toda la región.
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“Estos lugares de encuentro son siempre bienvenidos. Hacen falta más lugares de encuentro, y más en este caso en particular que tiene que ver con la cultura y la identidad de nuestros pueblos. Argentina es un país de inmigrantes, que abrió sus puertas, que por distintos motivos eligieron nuestra tierra”, destacó Golía.
“Qué importante que hoy podamos mantener esas raíces, esas tradiciones de cada pueblo. Nuestra tierra abraza y quiere a todos. Muchas gracias por hacernos parte y nos llena de alegría estar acá”, continuó el Intendente en su alocución.
Desde la mañana, frente al Palacio Municipal y sobre Plaza San Martín, se pudo disfrutar de gastronomía típica vasca, además de bailes, música, juegos y tradiciones de la mencionada comunidad. Además, se llevó adelante la elaboración de callos a la vizcaína más grande de Argentina, comida típica del Paos Vasco.
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