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martes, 8 de septiembre de 2026

Competidores de Chacabuco clasificaron para la final de los Juegos Bonaerenses

 


Felicitaciones.

Más concursantes de Chacabuco consiguieron el pase a la final de los juegos bonaerenses en Mar del Plata.



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El Corte perfecto, chanchería

Esta mañana, un contingente de Chacabuco viajó a General Arenales, donde se desarrolló la instancia regional de Cultura de los Juegos. Durante la jornada se disputaron las disciplinas de Artes Plásticas, Fotografía, Literatura, Videominuto y Artes Circenses.

La Subsecretaría de Cultura informó que clasificaron a la Instancia Provincial, que se disputará en Mar del Plata: En Literatura:  Cuento (Adultos Mayores): Nancy Calcagno, profesora Juliana Chacón; Poesía (Adultos Mayores): Ángela Frontera, profedora Silvia Marina Ross; en Fotografía (PCD): Hernán Ezequiel Módica, del Centro de Día IntegrArte, bajo la dirección de Eliana Bárcena, profesora Silvia Giménez; en Objeto Artístico (Sub 18): Ana Lucía Levato, profesora Vanesa Santiñaque.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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