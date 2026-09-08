Competidores de Chacabuco clasificaron para la final de los Juegos Bonaerenses

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Más concursantes de Chacabuco consiguieron el pase a la final de los juegos bonaerenses en Mar del Plata.
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Esta mañana, un contingente de Chacabuco viajó a General Arenales, donde se desarrolló la instancia regional de Cultura de los Juegos. Durante la jornada se disputaron las disciplinas de Artes Plásticas, Fotografía, Literatura, Videominuto y Artes Circenses.
La Subsecretaría de Cultura informó que clasificaron a la Instancia Provincial, que se disputará en Mar del Plata: En Literatura: Cuento (Adultos Mayores): Nancy Calcagno, profesora Juliana Chacón; Poesía (Adultos Mayores): Ángela Frontera, profedora Silvia Marina Ross; en Fotografía (PCD): Hernán Ezequiel Módica, del Centro de Día IntegrArte, bajo la dirección de Eliana Bárcena, profesora Silvia Giménez; en Objeto Artístico (Sub 18): Ana Lucía Levato, profesora Vanesa Santiñaque.
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