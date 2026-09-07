Ante el Niño buscan prevenir varias enfermedades peligrosas

Incluye la vacunación.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha lanzado una serie de actividades para prevenir enfermedades peligrosas ante la amenaza del Niño.
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Del 7 al 11 se realizarán jornadas de descacharrado en todo el territorio bonaerense contra el dengue, zika y chikungunya. La iniciativa busca eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti ante el aumento de las lluvias y la acumulación de agua.
La iniciativa busca reforzar las acciones de prevención ante el aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño. Las lluvias más intensas y frecuentes pueden generar acumulación de agua en patios, jardines, terrazas, calles y espacios públicos, creando condiciones favorables para la reproducción del mosquito.
Por eso, antes y después de las lluvias es fundamental intensificar las tareas de limpieza y descacharrado. La eliminación de recipientes y objetos que puedan acumular agua es una de las principales medidas para reducir los criaderos y prevenir la circulación del mosquito.
En las casas, se recomienda desechar los objetos que puedan acumular agua o colocarlos boca abajo o bajo techo; mantener limpias las rejillas, canaletas y desagües; tapar tanques y barriles; y renovar cada tres días el agua de los bebederos de animales y floreros.
El descacharrado debe sostenerse durante todo el año como un hábito de prevención en hogares, lugares de trabajo, instituciones y espacios comunitarios. Con la llegada de la temporada de mayores lluvias, estas acciones adquieren especial importancia para evitar la formación de nuevos criaderos.
Vacunación contra el dengue
Las y los bonaerenses de 15 a 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a la vacuna contra el dengue de manera gratuita y sin turno previo en los vacunatorios habilitados. La vacuna es una herramienta más para prevenir la enfermedad: es segura, reduce el riesgo de desarrollar dengue y de presentar formas graves, y complementa las medidas de descacharrado y aquellas destinadas a evitar las picaduras del mosquito. Para conocer los vacunatorios disponibles y obtener más información sobre dengue, se puede ingresar a dengue.gba.gob.ar o comunicarse con el 148.
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