Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 7 de septiembre de 2026

Invitan a participar del "abrazo por la vida" en Chacabuco

 


Participación.

La Municipalidad de Chacabuco y el área de salud mental invitaron a toda la comunidad a participar en el abrazo por la vida.



Volver a Chacabuquero.

El mismo se llevará a cabo el jueves 10 a las 19.00 en Reconquista entre San Martín y Pueyrredón, en el Día de la Prevención del Suicidio. Además, se iluminará de amarillo el frente del Palacio Municipal.

"Porque la prevención del suicidio la construimos entre todos, Chacabuco abraza la vida, Chacabuco habla, Chacabuco previene, Chacabuco se compromete", es el lema de la velada.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Problemas en una vivienda de Chacabuco 

- Festivales del libro, el asado, el salame y muchos más en Chacabuco y la zona

- Incendio en una vivienda de Chacabuco

- "Mi mamá está internada en el Hospital de Chacabuco y su vida está en riesgo"

- Ante el Niño buscan prevenir varias enfermedades peligrosas

- Corte total de energía en dos localidades de Chacabuco

- Después del frío pueden llegar las precipitaciones a Chacabuco 

- Choque en la madrugada de Chacabuco

- El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal nació cerca de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Fue un día conflictivo para Chacabuco

- Necrológica IV

- Una mujer fue demorada por la Policía en Chacabuco

- Choque con lesionados en Chacabuco 

- Necrológica III

- Necrológica II

- Situación violenta y daños en un barrio de Chacabuco

- Necrológica I

- Se quedó sin el 12 por estar 14 en Chacabuco



on
Labels: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)