Invitan a participar del "abrazo por la vida" en Chacabuco

Participación.
La Municipalidad de Chacabuco y el área de salud mental invitaron a toda la comunidad a participar en el abrazo por la vida.
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El mismo se llevará a cabo el jueves 10 a las 19.00 en Reconquista entre San Martín y Pueyrredón, en el Día de la Prevención del Suicidio. Además, se iluminará de amarillo el frente del Palacio Municipal.
"Porque la prevención del suicidio la construimos entre todos, Chacabuco abraza la vida, Chacabuco habla, Chacabuco previene, Chacabuco se compromete", es el lema de la velada.
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