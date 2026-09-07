"Mi mamá está internada en el Hospital de Chacabuco y su vida está en riesgo"

Pedido de una vecina.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para dar a conocer la situación que atraviesa su madre, quien está internada en el Hospital Municipal con un pronóstico complejo.
Volver a Chacabuquero.
La vecina se llama Magalí Díaz Belarde y su mamá es Lía Díaz. Esta última tiene problemas cardíacos y está internada en el nosocomio para vigilar su estado de salud. Magalí teme por la vida de su progenitora.
Según la hija, están a la espera de un cardio desfibrilador subcutáneo. Como su madre no cuenta con cobertura médica fue el Hospital el que gestionó el equipo.
"Yo pregunto qué pasa que no llega y nadie sabe nada", dijo Magalí y agregó que quiere publicar el caso para ver si se aceleran los trámites.
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