Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 7 de septiembre de 2026

"Mi mamá está internada en el Hospital de Chacabuco y su vida está en riesgo"

 


Pedido de una vecina.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para dar a conocer la situación que atraviesa su madre, quien está internada en el Hospital Municipal con un pronóstico complejo.



Volver a Chacabuquero.

El Corte perfecto, chanchería

La vecina se llama Magalí Díaz Belarde y su mamá es Lía Díaz. Esta última tiene problemas cardíacos y está internada en el nosocomio para vigilar su estado de salud. Magalí teme por la vida de su progenitora.

Según la hija, están a la espera de un cardio desfibrilador subcutáneo. Como su madre no cuenta con cobertura médica fue el Hospital el que gestionó el equipo. 

"Yo pregunto qué pasa que no llega y nadie sabe nada", dijo Magalí y agregó que quiere publicar el caso para ver si se aceleran los trámites.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)