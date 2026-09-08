Los precios del Camión de pastas y lácteos que llega a Chacabuco

Estará en dos lugares durante el día.
Este miércoles llega a Chacabuco el camión de lácteos y pastas de la Red de Precios Justos
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De 9.00 a 12.30 estará en Tucumán 93, sede de la Cámpora, y de 13.00 a 15.00 en La Rioja y Artigas, frente al Centro Integrador Comunitario del barrio La Ilusión. Se atenderá por orden de llegada.
Lista de precios: 1 Lt de leche a $1600, 1 Lt de yogur a $1600, 1 Paq. de fideos a $2100, 1 Paq. de ñoquis a $2100, 1 Paq. de torteletis a $2400, 1 Paq de capelleti a $2400, 1 Paq de sorrentinos a $2400, 5 Postrecitos a $3500, 5 Yogur batido a $3500, 1kg de ravioles a $3700, 3 Paq de salchichas x 6 unid a $3800, 3 Tapas de pascualina a $4000, Dulce de leche x 2 unid a $4200, 400gs de manteca a $4800, 5 doc tapa de empanadas a $5000, 3 Pan lactal chico a $5200, Queso crema 2x a $5400, 6 Yogur cereal a $6000, Tubo rotisero a $6500, 1Kg queso cremoso especial a $7500, 10 Pre pizzas a $8500, Combo (2 paq empanada, 2 paq tapa de pascualina, 1 kg de ravioles, 1 paq. de ñoquis o fideos, 1 lt de leche, 1 lt de yogur y 1 postrecito) a $14.500, 1kg queso Mar del Plata a $15.500 y Queso reggianito a $18.000.
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