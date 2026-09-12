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sábado, 12 de septiembre de 2026

Incidentes con lesionados en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se reportaron incidentes en el corredor nocturno de la ciudad de Chacabuco.



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"El corte perfecto"

Al menos en dos oportunidades la Policía solicitó la presencia de ambulancia del SAME para brindar atención médica a personas agredidas. Al menos un adolescente de 16 años debió ser trasladado al Hospital. Hubo peleas en las siguientes intersecciones del acceso Hipólito Yrigoyen: con Insiarte, con Cadelago, con Espora. En todos los casos, los conflictos se dieron en el horario de salida de los locales nocturnos.

@detramas.ch
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