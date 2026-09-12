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sábado, 12 de septiembre de 2026

Otro robo en un barrio

 


Sin novedades.

Se conoció otro robo que ocurrió en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

@detramas.ch
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Se trató de la sustracción de una bicicleta Firebird que estaba afuera de un kiosco. Ocurrió en la tarde del viernes en la calle Ituzaingó. Hasta ahora no hubo nivedades.

Esta es la bicicleta:



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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