Otro robo en un barrio

Sin novedades.
Se conoció otro robo que ocurrió en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de la sustracción de una bicicleta Firebird que estaba afuera de un kiosco. Ocurrió en la tarde del viernes en la calle Ituzaingó. Hasta ahora no hubo nivedades.
Esta es la bicicleta:
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