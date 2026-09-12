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sábado, 12 de septiembre de 2026

Policiales de Chacabuco: Robo - Fallecimiento - Búsqueda

 

Breves.

Robo. Una vecina puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron un televisor de la casa. Ocurrió mientras no se encontraba en el lugar. Ocurrió en inmediaciones de Correa y Almafuerte. En la misma zona un vecino sufrió el robo de una bicicleta.



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"El corte perfecto"

Fallecimiento. En horas de la noche falleció un vecino de 32 años que había sufrido una lesión en la cabeza mientras se encontraba trabajando. Cayó desde 3 metros de altura. Había sido trasladado a Junín.

Búsqueda. Se está tratando de establecer el paradero de una mujer llamada Karen Soledad Dinápoli, de 30 años. Ante cualquier novedad, llamar al 911.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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