"Todos los días ustedes ponen lo mejor para cuidar a Chacabuco"

Aniversario de los Bomberos.
El Intendente Municipal, Darío Golía, participó este domingo del desayuno y misa de Bomberos Voluntarios de Chacabuco, con motivo del 46º aniversario del Cuartel. El Jefe Comunal acompañó a las autoridades de la entidad, el Presidente de la Institución Marcelo Cuozzo; el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Esteban Cipollone, entre otras autoridades presentes.
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“Una de las principales instituciones de Chacabuco, un ejemplo de organización, de vocación de servicio. Ustedes ponen todo lo mejor todos los días para cuidar al pueblo de Chacabuco. Decirles gracias por poder trabajar juntos, y muchas felicidades”, destacó Golía. Luego del desayuno compartido, el Intendente junto a los Bomberos se trasladaron a la Parroquia San Isidro Labrador, en donde se celebró la misa con especial homenaje a la entidad. Por la noche, la celebración se extenderá con la habitual Cena de Camaradería.
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