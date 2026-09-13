Buenas y malas noticias en la autopista Chacabuco - Junín

Para tener en cuenta.
Hay novedades para la ruta 7 que pasa por Chacabuco camino a Mendoza.
Volver a Chacabuquero.
La ganadora de la licitación de este corredor vial se hizo cargo de la concesión. La unión de las firmas Creditech S.A.y Plantel S.A. es la nueva responsable del mantenimiento de las rutas 7 y 188, en el Tramo Mediterráneo. Ella tendrá la responsabilidad, por ejemplo, de tener en condiciones los pasos a nivel como el del kilómetro 212, que tantas quejas genera. Lo crítico es que una de las primeras medidas que se tomaron fue desmantelar los peajes existentes en Agustín Roca y Saforcada dejando a personas sin trabajo (40 a 50 por cada lugar). Cabe recordar que en los pliegos de la licitación figuran nuevas cabinas de peaje a la altura de Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena.. Se usaría el sistema de Telepeaje.
El otro dato es que la Variante Chacabuco podría volver a estar en obras pero en 2 o 3 años según el pliego de la concesión del Tramo Puntano fue adjudicado a la soledad Basaa SA - Cecosa SA, según trascendió.
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