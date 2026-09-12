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sábado, 12 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Leonardo 

 

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  - Leonardo Antonio González. Falleció a los 54 años. Casa de duelo: Avellaneda 453. Sepelio a las 16.30.

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