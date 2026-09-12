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sábado, 12 de septiembre de 2026

Daño y altercado en un barrio de Chacabuco

 


De noche.

Durante la madrugada se reportaron incidentes de violencia familiar en dos oportunidades en una misma vivienda.



Volver a Chacabuquero.

"El corte perfecto"

Primero, una vecina acusó a su ex pareja de dañar a patadas la puerta de entrada. Segundo, la misma vecina le dijo a la Policía que la ex pareja se había vuelto a acercar a su casa y confrontó con su actual novio. Todos son mayores de edad. Ocurrió en el barrio que está rodeado por las calles Junín, Andrés de Vera, Domínguez y San Isidro Labrador.

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