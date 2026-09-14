Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 14 de septiembre de 2026

Accidente cerca de una escuela de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería "El corte perfecto"

Participaron una moto y una camioneta que brinda el servicio de fletes. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia. Es de apellido Montes.No había sufrido lesiones. Ocurrió en Solís y Zapiola, en el horario de salida de los alumnos de la escuela secundaria 4.

@detramas.ch
Click en la imagen para ver en Instagram

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Ya se habla en medios nacionales del estafador de Chacabuco 

- Necrológica I

- Todo sobre la Expo Rural 2026 de Chacabuco: charlas, remates y algo más 

- Se supo cuánto dinero recibirá el Municipio para pavimentar calles en Chacabuco

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Video: Conflicto por una moto entre jóvenes y agentes de Tránsito en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco: Conflicto en un barrio - Choque 

- Vecina pide ayuda para su padre que sufre un problema de salud

- Demorados en un campo de Chacabuco

- "Todos los días ustedes ponen lo mejor para cuidar a Chacabuco"

- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco

- Buenas y malas noticias en la autopista Chacabuco - Junín 

- Retenida en la noche de Chacabuco

- Necrológica III del sábado



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)