Accidente cerca de una escuela de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una camioneta que brinda el servicio de fletes. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia. Es de apellido Montes.No había sufrido lesiones. Ocurrió en Solís y Zapiola, en el horario de salida de los alumnos de la escuela secundaria 4.
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