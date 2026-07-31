Que en paz descanse: Cristina.
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- Cristina Rosa Bert. Falleció a los 75 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio a las 11.30.
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