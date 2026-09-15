Habitantes de otra ciudad reclaman por obras en Chacabuco

Para bien y para mal.
En las últimas horas se registraron reclamos por obras públicas en el distrito de Chacabuco realizadas por habitantes de otra ciudad.
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Por un lado, la Federación de Sociedades de Fomento de Junín reclamó al gobierno nacional que se termine la Variante Chacabuco de la autopista dado que solamente resta el 25 por ciento. La entidad criticó a través de un comunicado "la desidia y poco interés que se tiene sobre la seguridad vial" que presentan los funcionarios de Vialidad Nacional.
Esta Federación llamó a convocar a legisladores y concejales para nacionalizar el reclamo por la terminación de la Autopista.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ), Walter Cornelatti, de quejó de la persistencia del terraplén de la Laguna de Rocha de Chacabuco por el impacto que tiene en la situación hídrica de la región. En declaraciones a la radio LT20 de Junín, Cornelatti dijo que la obra realizada por Hidráulica de la provincia de Buenos Aires hace unos años actúa de tapón para el escurrimiento de agua. Ya hubo un reclamo judicial pero el mismo no prosperó.
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