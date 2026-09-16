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miércoles, 16 de septiembre de 2026

Proyectan un cambio a implementar por los negocios de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

En el concejo deliberante de Chacabuco se está debatiendo la sanción de una ordenanza que de ser sancionada obligará a los negocios a implementar cambios.



Volver a Chacabuquero.

"El corte perfecto" en Chacabuco

Se trata de un proyecto prestado por elbloque de Fuerza Patria que dispone que todos los negocios se utilicen bolsas compostables. Esto es que cumplan con las normas IRAM 29.420 y 29.421 que certifican los materiales de los que está hecha la bolsa.

"Desde 2008 la Ley Provincial 13.868 prohíbe las bolsas de polietileno y todo otro plástico convencional en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general de toda la Provincia -expresaron los ediles-. Chacabuco además sancionó su propia ordenanza en 2014, con vigencia desde enero de 2015. Ninguna de las dos se derogó nunca, pero alcanza con ir a hacer las compras para ver que no se aplican. Mientras tanto, una bolsa que usamos quince minutos tarda siglos en desaparecer, tapa los desagües y nos cuesta plata a todos en recolección y limpieza".

Pero además, las bolsas deberán  venir de proveedores inscriptos en el Registro  Ministerio de Ambiente, con su sello a la vista.

Se buscará sumar el Registro “Comercio Amigo del Ambiente”, con logos para exhibir en los locales.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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