Proyectan un cambio a implementar por los negocios de Chacabuco

Para tener en cuenta.
En el concejo deliberante de Chacabuco se está debatiendo la sanción de una ordenanza que de ser sancionada obligará a los negocios a implementar cambios.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de un proyecto prestado por elbloque de Fuerza Patria que dispone que todos los negocios se utilicen bolsas compostables. Esto es que cumplan con las normas IRAM 29.420 y 29.421 que certifican los materiales de los que está hecha la bolsa.
"Desde 2008 la Ley Provincial 13.868 prohíbe las bolsas de polietileno y todo otro plástico convencional en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general de toda la Provincia -expresaron los ediles-. Chacabuco además sancionó su propia ordenanza en 2014, con vigencia desde enero de 2015. Ninguna de las dos se derogó nunca, pero alcanza con ir a hacer las compras para ver que no se aplican. Mientras tanto, una bolsa que usamos quince minutos tarda siglos en desaparecer, tapa los desagües y nos cuesta plata a todos en recolección y limpieza".
Pero además, las bolsas deberán venir de proveedores inscriptos en el Registro Ministerio de Ambiente, con su sello a la vista.
Se buscará sumar el Registro “Comercio Amigo del Ambiente”, con logos para exhibir en los locales.
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