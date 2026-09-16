Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 16 de septiembre de 2026

Procedimiento en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

En horas de la madrugada la Policía de Chacabuco estuvo en un hotel alojamiento ubicado en la ruta.



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"El corte perfecto" en Chacabuco

Dos móviles se dieron cita en el lugar ante un llamado telefónico que alertaba sobre una persona de sexo masculino que se había tornado violenta. Al parecer la situación no pasó a mayores porque no hubo demorados y los patrulleros se retiraron del lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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