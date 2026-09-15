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martes, 15 de septiembre de 2026

Cometió dos infracciones de una y lo multaron en Chacabuco

 


Este martes.

Un vecino cometió dos infracciones en un solo movimiento este martes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

"El Corte perfecto"

Sacó a la calle más de 1 metro cúbico de residuos de la extracción de un árbol y los dejó sobre la ciclovía. Ocurrió en 25 de Mayo entre Avellaneda y Padre Doglia. Agentes de Tránsito labraron un acta.

Resto. La Subsecretaría de Tránsito informó que en el operativo diario se retuvo una motocicleta por circular sin licencia de conducir y falta de casco; una licencia de conducir por circular a contramano; dos licencias de conducir por circular sin casco. Se labraron cinco actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por equinos sueltos en la vía pública; 17 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar camión en doble fila; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido doble fila.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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