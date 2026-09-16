El Gobierno Nacional presupuestó millonarias obras en la zona de Chacabuco

Pero...
El Gobierno de Javier Milei incluyó en el presupuesto 2027 dos obras millonarias en la zona.
Volver a Chacabuquero.
En lo único en lo que coinciden ambos proyectos es que no se llevaran a cabo en Chacabuco. No obstante, da cuenta de las prioridades que tiene la administración nacional. Ya son pocas las obras que se llevarán a cabo en todo el territorio bonaerense.
Primero, se destinarán 74.997 millones de pesos a la travesía urbana de la ruta nacional 5 en Mercedes. Esto se da en paralelo a los reclamos por la extensión de la autopista entre Mercedes, Chivilcoy y Bragado ante el aumento de los accidentes de tránsito.
Segundo, se presupuestaron 2.806 millones de pesos para la remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín. No hay novedades sobre la autopista entre Chacabuco y Carmen de Areco, o la Variante Chacabuco
En el presupuesto hay millones de pesos destinados a la compra de submarinos y fragatas para bases navales de la costa atlántica.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Proyectan un cambio a implementar por los negocios de Chacabuco
- Le robaron mientras dormía en Chacabuco
- Procedimiento en la noche de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Cometió dos infracciones de una y lo multaron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque fatal de camiones en la ruta 51
- Choque: Una persona hospitalizada
- Mix: Arreglan caminos - Encuentro de Infraestructura - Charla virtual sobre El Niño
- Habitantes de otra ciudad reclaman por obras en Chacabuco
- Persecución por un hecho delictivo en Chacabuco
- Le robaron de todo en una avenida de Chacabuco
- El Milki dejó el barrio a la fuerza en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario