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miércoles, 16 de septiembre de 2026

El Gobierno Nacional presupuestó millonarias obras en la zona de Chacabuco

 


Pero...

El Gobierno de Javier Milei incluyó en el presupuesto 2027 dos obras millonarias en la zona.



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"El corte perfecto" en Chacabuco

En lo único en lo que coinciden ambos proyectos es que no se llevaran a cabo en Chacabuco. No obstante, da cuenta de las prioridades que tiene la administración nacional. Ya son pocas las obras que se llevarán a cabo en todo el territorio bonaerense.

Primero, se destinarán 74.997 millones de pesos a la travesía urbana de la ruta nacional 5 en Mercedes. Esto se da en paralelo a los reclamos por la extensión de la autopista entre Mercedes, Chivilcoy y Bragado ante el aumento de los accidentes de tránsito.

Segundo, se presupuestaron  2.806 millones de pesos para la remodelación y ampliación del Juzgado Federal de Junín. No hay novedades sobre la autopista entre Chacabuco y Carmen de Areco, o la Variante Chacabuco

En el presupuesto hay millones de pesos destinados a la compra de submarinos y fragatas para bases navales de la costa atlántica.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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