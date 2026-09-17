Aparecen nubes de tormenta en el pronóstico de Chacabuco

Tiempo.
La Primavera está llegando a Chacabuco y la zona pero alguna nube de tormenta aparece en el horizonte.
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El fin de semana viene de la mano de un incremento de la temperatura que consolidará unas tardes calurosas. Si hasta pueden llegar a registrarse 28° centígrados.
|Brian Sosa, electricidad del automotor
Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidad de lluvias para la mañana del sabado y de tormentas para la noche del domingo. Esto podría producir que baje la temperatura el lunes por la madrugada y la noche, pero luego volverá a subir sin precipitaciones a la vista, con el paso de los días.
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