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jueves, 17 de septiembre de 2026

Aparecen nubes de tormenta en el pronóstico de Chacabuco

 


Tiempo.

La Primavera está llegando a Chacabuco y la zona pero alguna nube de tormenta aparece en el horizonte.



Volver a Chacabuquero.

"El corte perfecto"

El fin de semana viene de la mano de un incremento de la temperatura que consolidará unas tardes calurosas. Si hasta pueden llegar a registrarse 28° centígrados. 

Brian Sosa, electricidad del automotor

Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidad de lluvias para la mañana del sabado y de tormentas para la noche del domingo. Esto podría producir que baje la temperatura el lunes por la madrugada y la noche, pero luego volverá a subir sin precipitaciones a la vista, con el paso de los días.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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