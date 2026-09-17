Se suspendió una visita a Chacabuco por los cambios en la Quinta de Olivos

Situación.
Se suspendió una visita a la ciudad de Chacabuco por cambios en la Quinta de Olivos.
Volver a Chacabuquero.
El presidente Javier Milei reemplazó el personal civil por militares. Se habla de una modificación en la seguridad del lugar. La información se conoció este jueves. La Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores en Chacabuco anunció que por esta razón se suspendió la visita a la ciudad del secretario general Daniel Catalano, que iba a llevarse a cabo este viernes 18 de septiembre de 2026. Al parecer, hubo quejas de los empleados públicos reemplazados. La entidad habla de un "despido masivo".
La información fue publicada por Julia Quiroz, que es candidata a secretaría gremial. Las elecciones de esta CTA se llevarán a cabo el 3 de noviembre.
|Brian Sosa, electricidad del automotor
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