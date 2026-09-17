Recuperaron motos con pedido de captura por robo en Chacabuco

Oficial.
La Subsecretaría de Seguridad de Chacabuco informó que la Policía recuperó 2 motocicletas que habían sido sustraídas días atrás.
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Una de ellas fue localizada y recuperada en la localidad de Palemon Huergo, mientras que la restante fue interceptada en nuestra ciudad por efectivos de la Patrulla Motorizada de la Policía Comunal, como resultado de los controles preventivos. Estarían involucrados dos menores de edad, uno oriundo de Chacabuco y otro de la ciudad de Chivilcoy, quedando las actuaciones a disposición de las autoridades judiciales competentes. El procedimiento destaca la importancia de los recorridos preventivos y controles permanentes que lleva adelante la Policía Comunal en distintos sectores de la ciudad.
|Brian Sosa, electricidad del automotor
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