Policiales de Chacabuco: Accidente en la noche - Un demorado - Hallazgo

Mix.
Una persona fue trasladada al Hospital a raíz de un accidente de tránsito en la noche de Chacabuco. Iba en moto y chocó con la rueda de un acoplado que estaba estacionado. Se trató de una mujer que fue trasladada al Hospital. Ocurrió en inmediaciones de Coronel Suárez entre Conesa y Castelli.
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Demorado. Una persona fue demorada por la Policía en inmediaciones de la rotonda de la Spada Rota, esta noche. Se trata de un masculino de 41 años que al ser identificado se detectó que tenía un pedido de averiguación de paradero.
Hallazgo. La moto Mondial robada en Cucha Cucha durante la madrugada fue encontrada por la familia de la damnificada en inmediaciones del cementerio de Chacabuco. Estaba sin los plásticos
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