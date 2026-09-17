Dos choques con lesionados en Chacabuco

Mediodía. Hubo otro más.
Este mediodía se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En el primero, participaron una moto y una camioneta. Ambos rodados circulaban en el mismo sentido. El rodado de mayor porte frenó porque delante se detuvo otro vehículo, y la moto chocó contra el paragolpes trasero. La conductora del rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia. Se golpeó el rostro con el mismo casco que le protegía la cabeza. Ocurrió en Primera Junta entre Balcarce y Vieytes.
Posteriormente hubo un choque entre una moto y un SUV en San Luis entre Cervantes y Mitre. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital en ambulancia.
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