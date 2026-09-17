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jueves, 17 de septiembre de 2026

Retuvieron dos vehículos por razones bien distintas en Chacabuco

 


Y labraron muchas infracciones

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados el miércoles.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa, electricidad del automotor 

Se retuvo una camioneta cuyo conductor circulaba con la licencia de conducir vencida, falta de seguro obligatorio y sin cédula de identificación vehicular. Asimismo, se retuvo una motocicleta por poseer escape antirreglamentario.

"El corte perfecto" en Chacabuco

Por otra parte, se labró un acta de infracción por estacionar en zona prohibida (camión en ciclovía) y otra por lavado de un camión en la vía pública. Se confeccionaron también dos actas de infracción por sacar residuos a la vía pública en un día no permitido (más de un metro cúbico) y se retuvo una licencia por circular a contramano.

Finalmente, se labraron 18 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía, se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio o falta de casco, y se labraron cinco actas de infracción por girar a la izquierda.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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