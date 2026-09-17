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jueves, 17 de septiembre de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Delia

 

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  - Delia Eva Yannibelli viuda de Amati. Falleció a los 97 años. Casa de duelo: Santa Fe 266. Sepelio mañana a las 9.00.

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