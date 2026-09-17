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jueves, 17 de septiembre de 2026

La Policía Federal estuvo rn el centro de Chacabuco

 


Procedimientos.

Personal de la Policía Federal Argentina estuvo realizando controles en el centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El procedimiento tuvo como objetivo fortalecer la prevención y brindar mayor seguridad a la comunidad, mediante controles y consultas sobre impedimentos de personas y rodados y controles vinculados a la detección de drogas ilícitas.

El operativo fue organizado con la Subsecretaría de Seguridad y se llevó a cabo con personal de Control Urbano.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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