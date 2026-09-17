La Policía Federal estuvo rn el centro de Chacabuco

Procedimientos.
Personal de la Policía Federal Argentina estuvo realizando controles en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El procedimiento tuvo como objetivo fortalecer la prevención y brindar mayor seguridad a la comunidad, mediante controles y consultas sobre impedimentos de personas y rodados y controles vinculados a la detección de drogas ilícitas.
El operativo fue organizado con la Subsecretaría de Seguridad y se llevó a cabo con personal de Control Urbano.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chacabuquenses con un funcionario provincial
- Se suspendió una visita a Chacabuco por los cambios en la Quinta de Olivos
- Choque en un barrio de Chacabuco
- Mix: Plan Forestal - Envión - Charla sobre enfermería
- Ya hubo casos de dengue en la provincia de Buenos Aires
- Aparecen nubes de tormenta en el pronóstico de Chacabuco
- Conflicto entre vecinos en un barrio de Chacabuco
- Recuperaron motos con pedido de captura por robo en Chacabuco
- Dos choques con lesionados en Chacabuco
- Vecina recibió una propuesta que le resultó sospechosa
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incidentes: corridas, accidente y daños en un vehículo en Chacabuco
- Subasta de un inmueble en Chacabuco por una causa judicial
- Retuvieron dos vehículos por razones bien distintas en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Accidente en la noche - Un demorado - Hallazgo
Todavía se habla de esto:
- En Chacabuco habrá una versión de la marcha de la Bronca contra Milei
- El Gobierno Nacional presupuestó millonarias obras en la zona de Chacabuco
- Proyectan un cambio a implementar por los negocios de Chacabuco
- Le robaron mientras dormía en Chacabuco
- Procedimiento en la noche de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Cometió dos infracciones de una y lo multaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario