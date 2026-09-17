Piden ayuda a la Municipalidad para ir a la Marcha del Orgullo Gay

Desde Chacabuco.
Desde una entidad se pidió ayuda al Municipio para viajar desde Chacabuco a la Capital Federal para participar en la Marcha del Orgullo LTGB+ de este años.
Volver a Chacabuquero.
|Brian Sosa, electricidad del automotor
La nota fue dirigida al responsable de Desarrollo Social, Bernardo Unsain, y está firmada por Augusto Díaz Teruzzi, quien dijo ser referente de la comunidad LTGB+ local.
"El motivo de la presente es elevar la solicitud formal para que esta gestión municipal ponga a disposición el transporte y las viandas correspondientes para trasladar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad que deseen viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -se pudo leer en la nota presentada en la Mesa de Entradas de la Municipalidad-. El propósito es participar en la 35° Marcha del Orgullo, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre del corriente año en las inmediaciones de la Plaza de Mayo".
"Esta jornada constituye un hito fundamental para la visibilización, la promoción de derechos y la celebración de la diversidad de nuestra comunidad, por lo que el apoyo institucional del municipio resulta clave para garantizar la participación de los vecinos de Chacabuco", de agregó.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La higiene del mercedito fue su perdición en Chacabuco
- La Policía Federal estuvo en el centro de Chacabuco
- Chacabuquenses con un funcionario provincial
- Se suspendió una visita a Chacabuco por los cambios en la Quinta de Olivos
- Choque en un barrio de Chacabuco
- Mix: Plan Forestal - Envión - Charla sobre enfermería
- Ya hubo casos de dengue en la provincia de Buenos Aires
- Aparecen nubes de tormenta en el pronóstico de Chacabuco
- Conflicto entre vecinos en un barrio de Chacabuco
- Recuperaron motos con pedido de captura por robo en Chacabuco
- Dos choques con lesionados en Chacabuco
- Vecina recibió una propuesta que le resultó sospechosa
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incidentes: corridas, accidente y daños en un vehículo en Chacabuco
- Subasta de un inmueble en Chacabuco por una causa judicial
- Retuvieron dos vehículos por razones bien distintas en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Accidente en la noche - Un demorado - Hallazgo
Todavía se habla de esto:
- En Chacabuco habrá una versión de la marcha de la Bronca contra Milei
- El Gobierno Nacional presupuestó millonarias obras en la zona de Chacabuco
- Proyectan un cambio a implementar por los negocios de Chacabuco
- Le robaron mientras dormía en Chacabuco
- Procedimiento en la noche de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Cometió dos infracciones de una y lo multaron en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario