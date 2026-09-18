Agradecimiento de la Liga Deportiva de Chacabuco

Nota institucional
La Liga Deportiva de Chacabuco, participó de nuevas competencias nacionales en juveniles, tal como venimos trabajando desde el actual Consejo Directivo, siempre, será nuestro objetivo, la participación para representar a Chacabuco en todos los Torneos posibles, sin quedarnos en resultados de partidos.
Volver a Chacabuquero.
La experiencia que viven los pibes, la cara de felicidad cuando se ponen está camiseta, las arengas hablando de nuestro escudo, los lazos de amistad que se construyen, indican que este es el camino!!!
Faltan muchos detalles de nuestra parte, necesitamos nuestro lugar para las prácticas, deberíamos reconocer de otra manera el trabajo de los cuerpos técnicos, tendríamos que empezar antes a entrenar, eso lo sabemos, lo tenemos claro, pero siempre, nuestro próximo paso, será, volver a intentarlo!!!!
Agradecimiento gigante a quiénes se sumaron al proyecto, Cuerpo Técnico completo, al Club River Plate que cedió sus instalaciones, oficial y predio, a Racing Club, Club Huracán, Club Rivadavia por permitirnos entrenar, a todos los clubes que participaron de los amistosos y también dispusieron sus jugadores para nuestra Selección.
A las familias, que siempre acompañan.
A las Ligas que nos tocó enfrentar, ocasionales rivales dentro del campo de juego, que nos brindaron su hospitalidad, entendiendo que estuvimos a la altura, a la hora de retribuir esa atención.
Y el gracias, con mayúscula para los jugadores, por su compromiso, responsabilidad, comportamiento dentro y fuera de las canchas y como defendieron nuestra camiseta, la de Chacabuco.
Firma:
Liga Deportiva de Chacabuco
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